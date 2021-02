Κοζάνη

Ο ιδιοκτήτης των ροτβάιλερ που σκότωσαν τον 5χρονο ζητά αποζημίωση από τη μητέρα

Μπορεί το δικαστήριο να αναβλήθηκε, αλλά ο ιδιοκτήτης των οκτώ ροτβάιλερ άσκησε αγωγή στη μητέρα του 5χρονου ζητώντας αποζημίωση 200.000 ευρώ!

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την άγρια επίθεση που δέχθηκε ο 5χρονος Στάθης στην Κοζάνη από ροτβάιλερ.

Μπορεί το δικαστήριο, που ήταν προγραμματισμένο για τον Ιανουάριο, να αναβλήθηκε λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό, ωστόσο ο ιδιοκτήτης των οκτώ ροτβάιλερ άσκησε αγωγή στη μητέρα του άτυχου 5χρονου, που έχασε τη ζωή του, ζητώντας αποζημίωση 200.000 ευρώ.

Ο θιγόμενος ιδιοκτήτης θωρεί ότι συκοφαντήθηκε ψευδώς από τη μητέρα του Στάθη σε τηλεοπτικές εκπομπές του 2019 όπου χαρακτηριζόταν από την ίδια ως δολοφόνος. Η εισαγγελία παραπέμπει τον ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που σημαίνει ότι δεν είχε πρόθεση ή δόλο για αυτό και η ποινική του δίωξη δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Όμως, ο όρος "δολοφόνος" παραπέμπει σε ηθελημένη πράξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι η δεκασέλιδη αγωγή δεν στέκεται μόνο στα συμβάντα με τις συνεντεύξεις και τους χαρακτηρισμούς που αποδόθηκαν στις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής καταλαμβάνουν ποικίλες αναφορές για την ιδιωτική ζωής της μητέρας του Στάθη.





Πηγή: prlogos.gr