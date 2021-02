Δωδεκανήσα

Μητέρα για τον βιασμό της κόρης της από τον σύντροφό της: παλεύω με τα “γιατί”

Απαρηγόρητη η μητέρα λέει ότι δυσκολεύεται να πιστέψει ότι η 14χρονη κόρη της κακοποιούνταν από τον πρώην σύντροφο της, ήδη από το δημοτικό!

"Παλεύω" με τα "γιατί". Αυτό δηλώνει μιλώντας αποκλειστικά στον ANT1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου, η γυναίκα από τη Ρόδο, που κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της.

“Παλεύω με τα «γιατί». Γιατί δεν κατάλαβα πιο νωρίς; Γιατί δεν είδα πιο νωρίς κάτι; Αυτά όλα τα «γιατί» με τρώνε σιγά-σιγά. Με έκανε και τον εμπιστεύτηκα στα παιδιά και στο τέλος έπεσα στο γκρεμό!” πρόσθεσε.

Ζούσε στο σπίτι της τέσσερα χρόνια, μαζί με τα τρία της παιδιά. Όταν η μεσαία κόρη έκλεισε τα 12, ο 36χρονος κατηγορείται ότι άρχισε να ασελγεί σε βάρος της , ζητώντας της να μην μιλήσει σε κανέναν… «Τα δυο τελευταία χρόνια, από τότε που τελείωσα το δημοτικό, αρχικά άρχισε να με αγγίζει στο στήθος, πάνω από τα ρούχα. Σταδιακά πέρασε κάτω από τα ρούχα και συνέχιζε να με αγγίζει σε όλο μου το σώμα» δήλωσε το κορίτσι.

“Με πικραίνει ο φόβος που ένιωσε. Που δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο φόβος της! Φοβάται και να μιλήσει, να πει, φοβάται το οτιδήποτε. Αυτό είναι που σε διαλύει” σημειώνει η μητέρα, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Επειδή η συγκεκριμένη ανήλικη κατά το χρόνο που τελέστηκαν σε βάρος της οι πράξεις ήταν ανάμεσα στα 12 και 14 έτη, οι καθείρξεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις αυτές είναι έως και τα 10έτη. Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 36χρονο, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, είναι αυτές του βιασμού κατ εξακολούθηση, την αποπλάνησης και της κατάχρησης ανηλίκου, ενώ η 14χρονη μαθήτρια κατέθεσε παρουσία παιδοψυχολόγου ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου.