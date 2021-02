Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Άμεση η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε αποθήκη με ανταλλακτικά οχημάτων στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα.