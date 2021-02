Δωδεκανήσα

Κορονοϊός - Κάλυμνος: Δήμαρχος κατά Μητροπολίτη για τα κρούσματα

Έντονη ανησυχία στο νησί, λόγω της έξαρσης μολύνσεων από Covid-19, που έχουν φέρει το νησί στα πρόθυρα του αυστηρού lockdown.

Το πλήγμα που δέχεται η Κάλυμνος από τον κορονοϊό, καθώς αυξάνονται δραματικά στο νησί τα κρούσματα, περιέγραψε στο ΘΕΜΑ 104.6 ο δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. «Πάμε στο κατακόκκινο, έχουμε περί τα 100 ενεργά κρούσματα σε πληθυσμό 16 χιλιάδων. Βρισκόμαστε σε ένα δρόμο πολύ επικίνδυνο. Είναι μονόδρομος το lockdown» σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ευθύνες.

Όπως είπε ο δήμαρχος το νησί ήταν «πράσινο» με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά «παραμονές Χριστουγέννων άρχισε αυτό που βιώνουμε τώρα».

Εξηγώντας πώς εξελίχθηκε το πρόβλημα, το εντόπισε κυρίως σε τρία πεδία, την εκκλησία, τα σχολεία και τους αρνητές του ιού και της μάσκας:

«Ο κόσμος έχει την εκκλησία για δεύτερο σπίτι, εκεί ξέφυγε η ιστορία, έχει ευθύνες και ο Μητροπολίτης, δεν είναι χριστιανικό να πηγαίνεις στην εκκλησία και αν κολλάς τον διπλανό σου», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «είχα πει από το πρώτο lockdown φώναζα να κλείσουν τα σχολεία, αλλά δεν εισακούστηκα, έχουμε αρνητές που δεν φορούν μάσκα, παρά τις εκκλήσεις που κάνω μήνες τώρα»!