Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει δασική περιοχή. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στην Ρόδο.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή "Καμίνια" στην Κρητηνία. Στο σημείο έχουν σπεύσεις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ενώ έχουν κινητοποιηθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο δήμος Ρόδου και οι εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής.

Oι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι πιθανότατα η φωτιά ξέσπασε από ανθρώπινο λάθος.