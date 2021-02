Λέσβος

Καρά Τεπέ: αυτοπυρπολήθηκε έγκυος μητέρα

Η νεαρή που αυτοπυρπολήθηκε θα βρεθεί και ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Μία 26χρονη Αφγανή πρόσφυγας, έγκυος στον όγδοο μήνα της κύησης της, μητέρα άλλων δυο παιδιών, αυτοπυρπολήθηκε την περασμένη Κυριακή μέσα στη σκηνή που διέμενε, στον προσωρινό καταυλισμό του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης.

Η γυναίκα, αναγνωρισμένη πρόσφυγας που είχε περάσει στη Μυτιλήνη με τα παιδιά της μόνη της, επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Μυτιλήνη την περασμένη Τετάρτη με προορισμό τη Γερμανία, της έγινε όμως την τελευταία στιγμή γνωστό ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της.

Το πρωί της Κυριακής έβγαλε τα παιδιά της από τη σκηνή και αυτοπυρπολήθηκε διαμαρτυρόμενη.

Με παρέμβαση υπαλλήλων του ΚΥΤ και άλλων αιτούντων άσυλο που διαμένουν εκεί η φωτιά σβήστηκε, η 26χρονη δε, μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ελέγχεται και ψυχολογικά.

Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα αύριο πρόκειται να μεταφερθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης απολογούμενη για την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος.