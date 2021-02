Κυκλάδες

Κατάρρευση τοίχου πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Τρόμος για οδηγό που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο και είδε τον μεγάλο τοίχο να πλακώνει το αυτοκίνητο της.

Κατέρρευσε μεγάλος τοίχος παλιού ερειπωμένου κτιρίου στο κέντρο της Ερμούπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου επί της οδού Γεωργίου Σουρή απέναντι από το κτίριο της Φιλαρμονικής.

Ο τοίχος του κτιρίου υποχώρησε από τον πρώτο όροφο με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα αλλά και σε ένα τρίτο διερχόμενο στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές. Από την πτώση του τοίχου έκλεισε τελείως ο δρόμος.

Αμέσως μετά το συμβάν ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία έσπευσε στην περιοχή για τις σχετικές έρευνες και τη λήψη μέτρων, όπως και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης συνεργείο του οποίου με μηχάνημα (φορτωτάκι) και εργάτες ανέλαβαν την απομάκρυνση των μπάζων – υλικών του γκρεμισμένου ερειπίου για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και της κυκλοφορίας. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και ιδιωτικά μηχανήματα.

Ευτυχώς, από το σοβαρό περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή άλλα πιο δυσάρεστα γεγονότα, μιας και την ώρα του συμβάντος – όπως αναφέρθηκε παραπάνω – από το σημείο περνούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό γυναίκα.

Το περιστατικό απλά έρχεται να επιβεβαιώσει το μέγεθος του υπαρκτού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ερμούπολη με τα δεκάδες επικίνδυνα παλιά κτίρια τα οποία αποτελούν πραγματική απειλή.

Πηγή: cyclades24.gr