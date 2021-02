Κορινθία

Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο Λουτράκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια της αστυνομίας ένας ύποπτος για την επίθεση. Πώς έγινε το περιστατικό. Ποια η κατάσταση του αστυνομικού.

Ο καυγάς μεταξύ δύο ανδρών είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού στο Λουτράκι.

Ο άτυχος αστυνομικός έφθασε με συνάδελφό του σε οικία της πόλης, ύστερα από τηλεφώνημα στο αστυνομικό τμήμα για διατάραξη της κοινής ησυχίας, σήμερα το πρωί.

Για άγνωστους λόγους ένας εκ των δύο ανδρών επιτέθηκε στον αστυνομικό και τον μαχαίρωσε. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

O δράστης συνελήφθη και κρατείται στην Ασφάλεια Κορίνθου. Σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Κορίνθου.

Πηγή: loutrakiblog.gr