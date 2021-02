Θεσσαλονίκη

Κορδελιό – Εύοσμος: Νέα διαμαρτυρία για το lockdown (εικόνες)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποίησαν οι κάτοικοι.

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ευόσμου πραγματοποίησαν το πρωί κάτοικοι του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου εκφράζοντας την αντίθεση τους στην παράταση του lockdownστην περιοχή έως τις 8 Μαρτίου.



Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους.

Εν τω μεταξύ, είναι προγραμματισμένες ακόμα δύο συγκεντρώσεις ενάντια στο lockdown σήμερα στη Θεσσαλονίκη.