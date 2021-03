Ηλεία

Νεκρός οδηγός μηχανής που “καρφώθηκε” σε παρμπρίζ ΙΧ (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άτυχος άνδρας. Πως έγινε η σύγκρουση.

Ένας άντρας ηλικίας 69 ετών, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στο δρόμο Λάλα - Ε.Ο. 111 στο ύψος του Κούμανι, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μηχανάκι προπορευόταν στο δρόμο όταν το χτύπησε από πίσω το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να χτυπήσει με δύναμη στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και έπειτα να εκτιναχθεί στο πρανές της οδού στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο θάνατος του 69χρονου επήλθε ακαριαία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρχ. Ολυμπίας, το Αστυνομικό Τμήμα Ολυμπίας και το ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα του τροχαίου.