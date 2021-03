Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με τραυματίες αστυνομικούς

Η μηχανή τους συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.



Δύο αστυνομικοί τραμαυτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συγκρούστηκαν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν με ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή του Κορδελιού στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο και μετέφερε τους αστυνομικούς στο νοσοκομείο. Κατά πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες φέρουν κακώσεις στα πλευρά.

Πηγή: GRTimes