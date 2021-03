Λάρισα

Σεισμός 6 Ρίχτερ: Σοκάρουν οι εικόνες από το Μεσοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια γυναίκα κατάφερε την τελευταία στιγμή να βγει από το σπίτι της, ενώ ο άνδρας της ήταν εγκλωβισμένος σε αυτό.

Ένα σπίτι κατέρρευσε στο Μεσοχώρι του Δήμου Ελασσόνας από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6 Ρίχτερ.

Μια γυναίκα κατάφερε την τελευταία στιγμή να βγει από το σπίτι της, ενώ όπως είπε στις αρχές, ο άνδρας της ήταν εγκλωβισμένος σε αυτό

Ευτυχώς, ο τετραπληγικός άνδρας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τυρνάβου, εντοπίστηκε ζωντανός και απεγκλωβίστηκε.

Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, περιφερειακό τμήμα Ελασσόνος και Λάρισας από την πρώτη στιγμή δίπλα με την εντολή του προέδρου κεντρικής διοίκησης Αντώνη Αυγερινού.

Επίσης έρχονται από Θεσσαλονίκη Ξάνθη ειδικά σκυλιά για αναζήτηση τυχόν αγνοούμενων.

Πηγή: Larissanet.gr