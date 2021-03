Λάρισα

Σεισμός 6 Ρίχτερ: Σκηνές στο Δαμάσι για τη διανυκτέρευση κατοίκων (εικόνες)

Σοβαρές ζημιές σε σπίτια αλλά και στο σχολείο στην περιοχή Δαμάσι προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στην Ελασσόνα.

Όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός «η αντίδραση της περιφέρειας ήταν άμεση ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε ο σεισμός». Ο κ. Αγοραστός δήλωσε επίσης ότι «με τη συνδρομή του στρατού θα στηθούν σκηνές στο γήπεδο Δαμασίου για τη διανυκτέρευση των ανθρώπων που τα σπίτια τους υπέστησαν ζημιές».

Από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήδη υπάρχει κινητοποίηση ώστε να στηθούν δεκάδες σκηνές στα χωριά Δαμάσι, Μεσοχώρι, Αμούρι και Βλαχογιάννι που έχουν πληγεί από τον σεισμό. Μαζί με τις σκηνές θα διανεμηθούν εκατοντάδες υπνόσακοι καθώς και εμφιαλωμένο νερό για τις πρώτες ανάγκες των κατοίκων.

Παράλληλα το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών έστειλε ήδη πολυμελή κλιμάκια μηχανικών στα πληγέντα από τον σεισμό χωριά για να ελέγξουν τις υποδομές τόσο σε κτίρια όσο και σε οδούς και γέφυρες.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται προς διάθεση και τρεις γέφυρες τύπου Μπέλεϊ για να στηθούν σε Δαμάσι και Κουτσόχερο, εφόσον οι μηχανικοί επισημάνουν προβλήματα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δέχεται αιτήματα δεκάδων πολιτών να επιτραπεί η μετακίνησή τους σε εξοχικά σπίτια εντός και εκτός νομού ή να επιτραπεί η μετακίνησή τους σε φιλικά ή συγγενικά σπίτια.

Επίσης, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, που σήμερα εφημερεύει, όπως και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, αν παραστεί ανάγκη, ενώ το ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους έχει στείλει στο χωριό Δαμάσι τρία ασθενοφόρα με γιατρούς και τραυματιοφορείς.