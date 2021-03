Τρίκαλα

Μετέωρα - σεισμός: μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε κι έπεσε δίπλα σε σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τελευταία σεισμική δόνηση με επίκεντρο κοντά στην Ελασσόνα, επιφύλαξε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στους κατοίκους των Μετεώρων.

Η τελευταία σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης με επίκεντρο κοντά στην Ελασσόνα, προκάλεσε την αποκόλληση βράχου των Μετεώρων, που έπεσε σε απόσταση λίγων μέτρων από σπίτια και από τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Όπως κατέγραψε η ιστοσελίδα tameteora.gr, ο βράχος αποκολλήθηκε στην περιοχή της μικρής Αϊάς, ενώ το ευτύχημα είναι ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές ούτε κινδύνεψε κάποιος από τους κατοίκους της περιοχής.