Αχαΐα

Κορονοπάρτι μέχρι πρωίας με δεκάδες καλεσμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από σαράντα άτομα γλεντούσαν μέσα σε αποθήκη εν μέσω lockdown. Συλλήψεις και βαριά πρόστιμα.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στην Πάτρα, για τη διοργάνωση πάρτι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε αποθήκη στην περιοχή της Οβρυάς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί ένας 59χρονος και δύο 20χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, άνδρες του Γ' αστυνομικού τμήματος, διαπίστωσαν, έπειτα από καταγγελία, ότι οι δυο 20χρονοι είχαν διοργανώσει χθες τα ξημερώματα πάρτι σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 59χρονου, όπου διασκέδαζαν περισσότερα από 40 άτομα, παραβιάζοντας τα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν στους τρεις άνδρες διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 9.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.