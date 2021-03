Λάρισα

Θεσσαλία: σεισμόπληκτοι θετικοί στον κορονοϊό (βίντεο)

Βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό σεισμόπληκτοι. Τι έδειξαν τα rapid tests στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Δευτέρα 8 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Rapid tests έγιναν και στις σεισμόπληκτες περιοχές της Θεσσαλίας, όπου βρέθηκαν θετικά κρούσματα.

Συγκεκριμένα, στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας πραγματοποιήθηκαν 350 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,14%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. Στον Τύρναβο πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,12%). Αφορά σε άνδρα.

Στο Μεσοχώρι πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (28,5%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 25 έτη.

Επίσης, στον ΟΣΕ Λάρισας πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,84%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

Σε Δαμάσι, Αμούρι, Μάντρα, Αμυγδαλέα και Κουτσόχερο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 117 rapid tests, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Τα αποτελέσματα των rapid tests στις άλλες περιοχές της χώρας

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Δευτέρα 8 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 59 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 8.516 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 191 κρούσματα (2,42%).

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Παλλήνης - Πραγματοποιήθηκαν 597 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,18%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας - Πραγματοποιήθηκαν 670 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (1,49%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Πετρούπολης - Πραγματοποιήθηκαν 706 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (1,70%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Κηπούπολης - Πραγματοποιήθηκαν 314 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,59%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου (ιατρείο) - Πραγματοποιήθηκαν 311 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (7,07%). Αφορούν σε 14 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου (ιατρείο) - Πραγματοποιήθηκαν 258 rapid test και προέκυψαν 19 θετικά (7,36%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη - Πραγματοποιήθηκαν 288 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,82%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Βόλβης - Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,24%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων - Πραγματοποιήθηκαν 327 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (6,11%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης - Πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,21%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο - Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Βόνιτσας - Πραγματοποιήθηκαν 82 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Γαβρολίμνης - Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Ναύπλιο - Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (6,29%). Αφορά σε άνδρα 67 ετών.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη - Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,99%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου - Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας - Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,22%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Λιβαδειά - Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,73%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολης - Πραγματοποιήθηκαν 82 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,44%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Έβρου: Νέα Βύσσα, Ορεστιάδα - Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτική Ενότητα Πέπλου - Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Λαϊκή Αγορά Φερών - Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ευρυτανίας: Ραπτόπουλο, Δήμος Αγράφων - Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (7,04%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού - Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσπρωτίας: Πλατεία Φιλιατών - Πραγματοποιήθηκαν 213 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ικαρίας: Καρυδιές - Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Λογγάδες - Πραγματοποιήθηκαν 214 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,93%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 253 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,97%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά - Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο - Πραγματοποιήθηκαν 178 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,56%). Αφορά σε άνδρα 20 ετών.

ΠΕ Κορινθίας: Κοινότητα Μουλκίου - Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,87%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Κω: Κως - Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 350 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,14%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Λάρισας: ΟΣΕ - Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,84%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Τύρναβος - Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,12%). Αφορά σε άνδρα.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι - Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Αμούρι - Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (28,5%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 25 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Μάντρα - Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Αμυγδαλέα - Πρααγματοποιήθηκαν 5 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κουτσόχερο - Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα - Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,07%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Ξάνθης: Πλατεία Δημοκρατίας - Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους - Πραγματοποιήθηκαν 118 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη - Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη - Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,47%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Πρέβεζας: Γυμνότοπος - Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πρέβεζας: Γοργόμυλος - Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής - Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: drive through/Κομοτηνή - Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,78%). Αφορά σε άνδρα 54 ετών.

ΠΕ Ρόδου: Δημοτική Ενότητα Θεολόγου - Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σάμου: Κλειστό Γυμναστήριο Μαραθόκαμπου - Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,51%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

ΠΕ Σποράδων: Σκιάθος - Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,27%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων - Πραγματοποιήθηκαν 292 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,68%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Σπερχειάδα - Πραγματοποιήθηκαν 136 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας - Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Βάβδος - Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Ιερισσός - Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,98%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.