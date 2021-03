Χανιά

Έκλεψαν ιερό λείψανο από ναό (εικόνες)

Ανάστατοι ο εφημέριος του ναού και οι ενορίτες απευθύνουν δραματική έκκληση στους δράστες.

Αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι ενορίτες και ο Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, π. Χρήστος Καρίπογλου, στα Νεροκούρου Χανίων, καθώς ιερόσυλοι εισέβαλαν και έκλεψαν το ιερό λείψανο όπου φυλασσόταν στο Ναό.

Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της Αστυνομίας, το οποίο έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Τόσο ο εφημέριος, όσο και οι ενορίτες κάνουν θερμή παράκληση σε αυτόν που διέπραξε την πράξη αυτή, να επιστρέψει το ιερό λείψανο στο Ναό.

Πηγή: flashnews.gr