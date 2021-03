Θεσσαλονίκη

Επέμβαση της Αστυνομίας στο ΑΠΘ

Ένταση για ακόμα μία ημέρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κλειστοί από αστυνομικούς οι γύρω δρόμοι.

Περικυκλωμένο από αστυνομικές δυνάμεις είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ σε εξέλιξη είναι από τις πρωινές ώρες επιχείρηση για την εκκένωση της κατάληψης της Πρυτανείας. Μάλιστα, αυτήν την ώρα επικρατεί ένταση στο σημείο, καθώς κάποιοι εκ των καταληψιών αρνούνται να εγκαταλείψουν το κτίριο.

Οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλούβες της ΕΛΑΣ βρίσκονται έξω από το Ίδρυμα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται φοιτητές, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για επικείμενη εκκένωση της κατειλημμένης Πρυτανείας. Γι αυτό και οι ίδιοι καλούσαν τον κόσμο να προσέλθει για τη στήριξη της κατάληψης.

Σήμερα έχει ανακοινωθεί προσυγκέντρωση στις 11:00 το πρωί στην Πρυτανεία του ΑΠΘ από φοιτητές και Ακαδημαϊκούς του ΑΠΘ, ενώ στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο φοιτητικό συλλαλητήριο στο άγαλμα Βενιζέλου, ενάντια στο νομοσχέδιο Κεραμέως.