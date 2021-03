Δωδεκανήσα

Κορονοπάρτι “έσπειρε” τον ιό στη Λέρο

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Λέρου εφιστώντας την προσοχή των κατοίκων του νησιού.

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στη Λέρο λόγω της διασποράς του κορονοϊού που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, η διασπορά οφείλεται σε κορονοπάρτι που διοργανώθηκε σε σπίτι, με συγκέντρωση αρκετών νεαρών. “Τρέχουμε όλοι μαζί τώρα και φοβάμαι ότι θα είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα τις επόμενες μέρες”, ανέφερε ο Δήμαρχος Μιχάλης Κόλιας, ο οποίος αποφάσισε να μη λειτουργήσουν τα σχολεία στο νησί, ώστε να γίνουν από συνεργεία καθαρισμού οι απαραίτητες απολυμάνσεις για covid-19.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Λέρου αναφέροντας τα εξής: “Με αφορμή τα κρούσματα κορωνοϊού Covid-19 στο νησί της Λέρου, αποφασίστηκε για αύριο Παρασκευή 12-3-2021 το προληπτικό κλείσιμο των Παιδικών Σταθμών, των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων του νησιού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απολύμανση σε αυτά. Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων να ενημερώσουν αρμοδίως τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

"Απευθύνομαι με αγάπη αλλά και ανησυχία προς όλους τους κατοίκους της Λέρου, προτρέποντάς τους στην αύξηση της επαγρύπνησης τόσο στις μεταξύ τους επαφές, όσο και στις μετακινήσεις τους και κυρίως στην τήρηση των προσωπικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΟΔΥ. Δυστυχώς, η διάδοση του κορονοϊού δεν κάνει εξαιρέσεις και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται εφησυχασμός από κανέναν μας. Τέλος, παρακαλώ όλους τους δημότες που ενδεχομένως παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα, να ενημερωθούν για την διεξαγωγή drive though – rapid test και ώρα 3.00 μμ στον εξωτερικό χώρο του κινηματοθεάτρου στο Λακκί. Είμαστε προσεκτικοί, μένουμε ασφαλείς για να είμαστε υγιείς μαζί με την οικογένειά μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα” πρόσθεσε ο Δήμαρχος.

Πηγή: skyrodos.gr