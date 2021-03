Λάρισα

Ισχυρός σεισμός στην Ελασσόνα

Στον "χορό" των Ρίχτερ η Ελασσόνα. Πετάχτηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι.

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε και πάλι την Ελασσόνα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,5 χλμ. και έλαβε χώρα 16χλ. ΔΝΔ της Ελασσόνας.

Σημειώνεται ότι η Ελασσόνα επλήγη από διπλό ισχυρό σεισμό στις 3 και 4 Μαρτίου, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι των γύρω περιοχών να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, που κατέρρευσαν ή υπέστησαν ζημιές.

Μάλιστα, μέχρι σήμερα οι κατοικίες που κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλες στον πρωτοβάθμιο έλεγχο των μηχανικών στις σεισμόπληκτες περιοχές της Θεσσαλίας έχουν φτάσει στον αριθμό των 1.722.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί για αρκετά μεγάλο διάστημα ακόμη και του ίδιου μεγέθους και ήταν κάτι που αναμέναμε.

Από την πλευρά του ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την περιοχή αλλά και την μισή Ελλάδα και τον χαρακτήρισε θετική εξέλιξη γιατί συμβάλλει στην εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής .