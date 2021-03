Χαλκιδική

Αγωνία για αγνοούμενο ψαροντουφεκά

Ο άνδρας είχε βουτήξει την νύχτα, μαζί με φίλους του, όμως…

Σώος εντοπίστηκε τελικώς, στην ακτή του όρμου Πλατύ, του κόλπου της Ιερισσού, από τους Λιμενικούς, ο 45χρονος ψαροντουφεκάς, ο οποίος αναζητείτο από νωρίς το πρωί.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε νωρίς το πρωί για την εξαφάνιση του στη θάλασσα και ακολούθησε παράκτια και θαλάσσια έρευνα, με σκάφη του λιμενικού και με τη συνδρομή και ιδιωτικών σκαφών για τον εντοπισμό του.

Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα ψαροντουφεκά, για τον οποίον οι έρευνες εστιάζονταν εξ αρχής στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Ιερισσού.

Ο 45χρονος είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, βουτήξει τα ξημερώματα μαζί με δύο φίλους του, ωστόσο δεν ανέβηκε στην επιφάνεια.

Οι δύο δύτες κάλεσαν το Λιμεναρχείο Ιερισσού για να δηλώσουν ότι ο 45χρονος αγνοείται.

Στην έρευνα μετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και πέντε ιδιωτικά, αλλά και δύο ιδιώτες δύτες.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.