Ποιο lockdown; “Πλημμύρισε” καρναβαλιστές η Ξάνθη (βίντεο)

Πώς έγινε το μάζεμα και τελικά το ξεφάντωμα στους δρόμους της πόλης, που ούτε φέτος «είδε» καρναβάλι.

Ξαφνικά και χωρίς κάποια συνεννόηση – όχι επίσημα τουλάχιστον- ξεχύθηκαν στους δρόμους της Ξάνθης δεκάδες καρναβαλιστές.

Η κίνηση ήταν αυξημένη ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης, όμως στην πλατεία βρέθηκαν οι μασκαράδες και άρχισαν να χορεύουν με βεγγαλικά να τους φωτίζουν, όπως τις εποχές που δεν υπήρχε η πανδημία του κορονοϊού.

Η αυξημένη κίνηση και ο συνωστισμός, όμως, προκάλεσε την κινητοποίηση των τοπικών Αρχών, που παρενέβησαν κάνοντας συστάσεις και ζητώντας από τους πολίτες να απομακρυνθούν.

