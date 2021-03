Θεσσαλονίκη

Κουκουλοφόροι προπηλάκισαν αστυνομικούς (εικόνες)

Ένταση μεταξύ νεαρών και αστυνομικών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Περαία Θεσσαλονίκης. Ομάδα περίπου πενήντα νεαρών κουκουλοφόρων προπηλάκισε το πλήρωμα ενός περιπολικού της Αστυνομίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, περίπου στις 23:00 το πλήρωμα ενός περιπολικού αντιλήφθηκε την παρουσία πολυάριθμης ομάδας νεαρών στην οδό Σόλωνος. Στη θέα του περιπολικού οι νεαροί άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της Αστυνομίας. Στη συνέχεια απευθύνθηκαν με ύβρεις κατά των αστυνομικών και πυρπόλησαν έναν κάδο απορριμμάτων.



«Ήταν περίπου πενήντα άτομα και μόλις είδαν το περιπολικό άρχισαν να βρίζουν τους αστυνομικούς. Κάποιοι κρατούσαν μπουκάλια και κατανάλωναν αλκοόλ. Ανάμεσά τους ήταν και κάποιοι ανήλικοι. Δύο άτομα έβαλαν φωτιά έναν κάδο σκουπιδιών» δήλωσε στο thestival, κάτοικος της οδού Σόλωνος.





Κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πέντε πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο και έσβησαν τη φωτιά.



Στο σημείο κλήθηκαν για συνδρομή σταθμοί της Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα τα πνεύματα ηρέμησαν και οι νεαροί αποχώρησαν.





Πηγή: thestival.gr