Αχαΐα

Βρέθηκε “καβάτζα” με... μολότοφ (εικόνες)

Οι μολότοφ θα αποσταλούν στη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Που τις εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Μολότοφ, κρυμμένες σε δασώδη περιοχή στο Δασύλλιο της Πάτρας, βρήκαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί, βρήκαν στο Δασύλλιο 17 βόμβες μολότοφ μέσα δύο σακίδια πλάτης.

Οι βόμβες μολότοφ αναμένεται να αποσταλούν στη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα ή δείγματα γενετικού υλικού.