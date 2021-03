Αχαΐα

Πάτρα: Καρναβαλιστές, βεγγαλικά και αποκριάτικο κορονοπάρτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και η πλειονότητα τήρησε τα μέτρα για τον κορονοϊό στην «κόκκινη» Πάτρα, δεν έλειψαν τα «παρατράγουδα» την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις σκάλες του Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα, γιορτάζοντας την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς.

Κόντρα στην πλειονότητα των Πατρινών, οι λίγοι καρναβαλιστές που βρέθηκαν εκεί, άναψαν μέχρι και βεγγαλικά.

Λίγο νωρίτερα, στις 16:00 περίπου, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία περιοίκων και επενέβησαν σε πάρτι που γινόταν σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πάρτι ήταν συγκεντρωμένα 20-30 άτομα.

Οι αστυνομικοί επέβαλλαν τα ανάλογα πρόστιμα.

Πηγή: tempo24.news