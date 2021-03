Αχαΐα

Πάτρα: Συνωστισμός και ολονύχτιο πάρτι στους δρόμους (βίντεο)

Απίστευτες εικόνες από την Πάτρα εν μέσω lockdown. Καρναβαλιστές έπαιζαν κρυφτούλι με την Αστυνομία.

Απίστευτος συνωστισμός επικράτησε στην περιοχή του Κάστρου της Πάτρας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας, παρά το γεγονός ότι η περιοχή «βουλιάζει» από κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες εβδομάδες.

Στην περιοχή της Πάτρας,, νεαροί διασκέδαζαν, έχοντας τύμπανα και παίζοντας αυτοσχέδια μουσική μέχρι το πρωί. Κίνηση επικρατούσε και στις σκάλες της Αγίου Νικολάου αλλά ο κύριος όγκος όσων διασκέδαζαν ήταν στην περιοχή του Κάστρου.

Στο κέντρο αρκετά νεαρά άτομα, με καρναβαλική αμφίεση, «έπαιζαν κρυφτούλι» με την Αστυνομία και μετακινούνταν προσεκτικά από σημείο σε σημείο για να φτάσουν τον προορισμό τους.

Νωρίτερα, οι σκάλες της Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Πάτρας «πλημμύρισαν» κόσμο.

Πηγή: TheBest.gr