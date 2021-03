Λάρισα

Μαραθωνοδρόμοι της Λάρισας τρέχουν 1821 χλμ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με έναν πρωτότυπο τρόπο τιμούν την Ελληνική επανάσταση και τον αγώνα για Ελευθερία των προγόνων μας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821, και εμπνευσμένοι από την πρωτοβουλία του αδελφού σωματείου δρομέων Κύπρου ΑΠΟΕΛ, οι αθλητές του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας τρέχουν 1821 χλμ, τιμώντας την Ελληνική επανάσταση και τον αγώνα για Ελευθερία των προγόνων μας.

Συγκεκριμένα ο κάθε αθλητής του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας που το επιθυμεί μπορεί να τρέξει ατομικά όσο επιθυμεί και όσες φορές επιθυμεί. Το άθροισμα των χλμ που θα καλύψουν στο ατομικό τρέξιμο, οι αθλητές του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας θα πρέπει να είναι 1821 χλμ.

Έτσι ο κάθε ένας, μπορεί να τρέξει στην συνηθισμένη διαδρομή του, κάνοντας την προπόνησή του και να στείλει τα χλμ του. Αυτά θα προστίθενται μέχρι να συμπληρωθούν 1821 χλμ.

Η δράση ξεκίνησε σήμερα 16 Μαρτίου και θα διαρκέσει για δέκα ημέρες, έως τις 25 Μαρτίου.

Πηγή: larisamarathon.gr