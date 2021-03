Ξάνθη

Το χαλάζι “έντυσε” στα λευκά την Ξάνθη (βίντεο)

Ισχυρή χαλαζόπτωση "χτύπησε" την ακριτική πόλη.

Με χιονισμένο τοπίο έμοιαζε το μεσημέρι της Τετάρτης το κέντρο της Ξάνθης, από την ισχυρή χαλαζόπτωση που "χτύπησε" για αρκετή ώρα την πόλη.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που ανάρτησαν κάτοικοι, ακόμη και τα αυτοκίνητα άσπρισαν από το χαλάζι, το μέγεθος του οποίου ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο.

Όλα έγιναν περίπου στη 1.30 το μεσημέρι. Ο καιρός είχε αρχίσει να χαλάει νωρίτερα σήμερα, με τη βροχή και το χαλάζι να κάνουν την εμφάνιση τους, σε αρκετές περιοχές με μεγάλη σφοδρότητα.

Αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν τόσο στην περιοχή της Κομοτηνής όσο και στην Ξυλογανή Ροδόπης.

