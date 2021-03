Λέσβος

Μαχαιρώματα στο Καρά Τεπέ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα άτομο. Συνελήφθη ο δράστης.

Ένταση σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο προσωρινό ΚΥΤ μεταναστών και προσφύγων στην περιοχΚαρά Τεπέ ή της Μυτιλήνης.

Δυο από τους νεαρούς φιλοξενούμενους ήρθαν στα χέρια και ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε τον άλλο.

Η αιτία του αιματηρού επεισοδίου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, ωστόσο αστυνομικοί της Ασφάλειας συνέλαβαν άμεσα το νεαρό αλλοδαπό, ο οποίος επιτέθηκε σε έναν ομοεθνή του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Σε βάρος του αλλοδαπού δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, παράβαση του νόμου για τα όπλα και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, με την οποία παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Μυτιλήνης.