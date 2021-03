Θεσσαλονίκη

Επιβλητικό πανό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (εικόνες)

Ένα τεράστιο πανό με φράση του Ρήγα Φεραίου αναρτήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης, παρουσία του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Ένα τεράστιο πανό με αναφορά στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και με τη φράση του Ρήγα Φεραίου «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά...» αναρτήθηκε το πρωί στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, παρουσία του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Επίσης, στους ιστούς του δημαρχείου αναρτήθηκαν δύο σημαίες της Επανάστασης του 1821. Πρόκειται για τη σημαία των Κολοκοτρωναίων και τη σημαία του Εμμανουήλ Παππά.

«Πέρασαν 200 χρόνια από τότε που η χώρα μας ξεκίνησε τον αγώνα για την ελευθερία. Διακόσια χρόνια δημιουργίας, διακόσια χρόνια με δυσκολίες, αλλά διακόσια χρόνια με επιτυχίες. Τιμούμε σήμερα όλους αυτούς που αγωνίστηκαν αυτά τα χρόνια, για να δημιουργήσουν την Ελλάδα μας, για να φτάσουμε εδώ όπου βρισκόμαστε σήμερα. Και στη σκέψη όλων αυτών μπροστά σε κάθε δυσκολία μένουμε ενωμένοι. Μένουμε αποφασισμένοι να φανούμε αντάξιοι αυτών των ανθρώπων, αυτών των άξιων Ελλήνων που έφεραν την πατρίδα μας σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο κ. Ζέρβας.

Σημειώνεται πως μεταξύ άλλων εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της 25ης Μαρτίου, στην επιφάνεια του Λευκού Πύργου, του συμβόλου της πόλης, θα αποτυπωθούν τρισδιάστατα η ημερομηνία, το μήνυμα της Επανάστασης του 1821 και η εικόνα του Έλληνα Αγωνιστή.