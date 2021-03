Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών κλεφτών

Πως κατάφερναν με τη μέθοδο της απασχόλησης να αδειάζουν τα ταμεία καταστημάτων.

Στην εξιχνίαση περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών από καταστήματα σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, από μέλη εγκληματικής οργάνωσης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τρείς άνδρες ηλικίας από 18 έως 22 ετών και μίας 18χρονης, όλοι τους ελληνικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία 4 τετελεσμένες και 1 σε απόπειρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2019 έως Οκτωβρίου 2020, δρώντας από κοινού αλλά και με την περιστασιακή συμμετοχή ετέρων συνεργών τους προέβησαν, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε κλοπές χρηματικών ποσών και προϊόντων από καταστήματα «καφέ – μίνι μάρκετ» και ζαχαροπλαστείο στις περιοχές Χαριλάου και Ανάληψης, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ περίπου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.