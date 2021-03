Θεσσαλονίκη

ΕΛΑΣ: Αυτός είναι ο άνδρας που βίαζε γυναίκες προσποιούμενος τον αστυνομικό (εικόνες)

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του. Πώς δρούσε και πώς προσέγγιζε τα θύματά του. Στον ανακριτή για την απολογία του.

Στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 38χρονου που κατηγορείται ότι βίαζε γυναίκες, προσποιούμενος τον αστυνομικό.

Σύμφωνα με καταγγελίες και στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε οτι, ο δράστης, κατά το χρονικό διάστημα 15 – 20 Μαρτίου 2021, προσέγγισε τρείς γυναίκες και αφού τις έπεισε να επιβιβαστούν στο όχημά του με την πρόφαση διενέργειας ελέγχου, τις οδήγησε σε σημεία όπου μπορούσε να δράσει ανενόχλητος, οπότε και προχώρησε, κατά περίπτωση, στις προαναφερόμενες πράξεις.

Ο ίδιος συνελήφθη την 21η Μαρτίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και αυτήν την ώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Πρόκειται για τον:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388372 και 2310-388424 της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.