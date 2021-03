Κοινωνία

Βίαζε γυναίκες προσποιούμενος τον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ανθρωποκτονία. Πως έπειθε τις γυναίκες να τον ακολουθήσουν.

Ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης, ενεργώντας στοχευμένους ελέγχους, προχώρησε στη σύλληψη Έλληνα, έπειτα από διερεύνηση καταγγελιών για βιασμό γυναικών και ληστείες σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 38χρονο άντρα για τον οποίο σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, αντιποίηση Αρχής, ληστεία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με καταγγελίες και στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε οτι, ο δράστης, κατά το χρονικό διάστημα 15 – 20 Μαρτίου 2021, προσέγγισε τρείς γυναίκες προσποιούμενος τον αστυνομικό και αφού τις έπεισε να επιβιβαστούν στο όχημά του με την πρόφαση διενέργειας ελέγχου, τις οδήγησε σε σημεία όπου μπορούσε να δράσει ανενόχλητος, οπότε και προχώρησε, κατά περίπτωση, στις προαναφερόμενες πράξεις.

Στην κατοχή του δράστη αλλά και σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που τον συνδέουν με τις υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι, ο 38χρονος άντρας είχε συλληφθεί το 2010 κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για την οποία είχε εκτίσει ποινή κάθειρξης μέχρι την υπό όρους αποφυλάκισή του τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».