Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: βουλευτής καταγγέλλει έρανο στο προσωπικό για τους... καταληψίες

Σύμφωνα με το βουλευτή ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ, κάνουν έρανο για τα δικαστικά έξοδα των καταληψιών.

Τη συλλογή χρημάτων από το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όχι για τις ζημιές ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ που προκάλεσαν τον Φεβρουάριο οι καταληψίες του ιδρύματος αλλά για την υπεράσπιση των τελευταίων, καταγγέλλει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος.

Σε κοινή δημόσια πρόσκληση που αποκαλύπτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) και ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ κάνουν έρανο «με σκοπό την ενίσχυση των δικαστικών εξόδων», προφανώς ζητώντας να καλυφθούν και όχι να ενισχυθούν τα έξοδα, «των συλληφθέντων φοιτητών και φοιτητριών μετά την επέμβαση της αστυνομίας στο ΑΠΘ στις 22 Φεβρουαρίου».

Η πρόσκληση προσθέτει ότι «τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα καλύψουν αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά παράβολα κλπ σε συνεννόηση με τους/τις συνηγόρους υπεράσπισης».

Σε σχόλιό του ο κ. Σιμόπουλος αναφέρει πως «πραγματικά η προσπάθεια για να έχουμε μια “κανονική” χώρα αποδεικνύεται συνεχώς πολύ δύσκολη. Θα περίμενα από πανεπιστημιακούς δασκάλους και διοικητικούς του ΑΠΘ να μαζεύουν χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών στη Πρυτανεία από τις πρόσφατες καταλήψεις. Δυστυχώς, η προσμονή μου αποδεικνύεται μάταιη».

Υπενθυμίζεται ότι οι ζημιές που προκάλεσαν οι καταληψίες, περιλαμβανομένων τόσο της κλοπής αντικειμένων από το πανεπιστημιακό ίδρυμα όσο και διαβαθμισμένων εγγράφων του διδακτικού προσωπικού, ανέρχονται στις 65.000 ευρώ.