Κορονοϊός – Μαλεσίνα: μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θανάτων

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις επιπλοκές που του προκάλεσε ο κορονοϊός. Μήνυμα στους αρνητές στέλνει ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών.

Η Μαλεσίνα θρηνεί ακόμη έναν νεκρό από τον φονική πανδημία του κορονοϊού, που έχει "χτυπήσει" αλύπητα την περιοχή της Λοκρίδας, τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport πρόκειται για έναν 72χρονο ο οποίος νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ Covid του ΓΝ Λαμίας, από την οποία κατάφερε αρχικά να βγει νικητής, αφού αρνητικοποιήθηκε από τον ιό.

Ο 72χρονος όμως από τη ΜΕΘ Covid μεταφέρθηκε στην κανονική ΜΕΘ, επειδή η υγεία του ήταν ήδη πολύ επιβαρυμένη, όπου εκεί δυστυχώς μετά από λίγες ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή, πιθανότατα από επιπλοκές που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Με την απώλεια του 72χρονου η Μαλεσίνα μετράει πλέον 14 νεκρούς συνολικά, ενώ τόσο στο νοσοκομείο Λαμίας, όσο και σε νοσοκομεία της Θεσσαλίας νοσηλεύονται στις ΜΕΘ και στις κλινικές covid αρκετοί ασθενείς από τη Λοκρική κωμόπολη, ανάμεσά τους και νέοι άνθρωποι.

Συγκλονίζει ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών

Mήνυμα αγάπης, παρηγοριάς, ευθύνης και ελπίδας σε όλους εστειλε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών από το κοιμητήριο της Μαλεσίνας, όπου τέλεσε μνημόσυνο για τους ανθρώπους που έφυγαν από την ζωή νικημένοι από τον κορονοϊό.

"Θα ήθελα σε αυτό το κοιμητήριο να βρίσκονται όλοι αυτοί που έλεγαν πως δεν υπάρχει πανδημία και να πουν αυτά τα λόγια αν τολμούν και αν έχουν καρδιά μπροστά στο πένθος αυτών που έχουν αποχαιρετήσει δικούς του ανθρώπους" τόνισε.