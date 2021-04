Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο Καλοχώρι

Άμεση η αντίδραση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, που έσπευσαν στην περιοχή.

Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο λίγο έξω από το Καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν επτά οχήματα με 21 άντρες της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά επεκτάθηκε από διπλανό χωράφι στην αποθήκη, που λειτουργούσε ως επαγγελματικός χώρος και μεταξύ άλλων είχε ανταλλακτικά φορτηγών.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές καταστροφές, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, δεν επεκτάθηκε.

Πηγή: grtimes.gr