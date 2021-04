Θεσσαλονίκη

Εισαγγελική παρέμβαση για το κορονοπάρτι στο ΑΠΘ

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει προκαταρκτική έρευνα από την Κρατική Ασφάλεια.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι εικόνες συνωστισμού που είδαν το τελευταίο 24ωρο το φως της δημοσιότητας από υπαίθριο πάρτι στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναζητηθούν οι διοργανωτές του πάρτι, ενώ το αδίκημα που ερευνάται εάν στοιχειοθετείται είναι αυτό της παραβίασης των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Η προσέλευση των συμμετεχόντων στο πάρτι ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου και συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Φοιτητές και μη ενώθηκαν σε διάφορες μεγάλες παρέες, διασκεδάζοντας με μουσική και αλκοόλ, ενώ η πλειοψηφία των παρευρισκόμενων φαίνεται ότι δεν φορούσε μάσκα.

