Υπάλληλος σκηνοθέτησε δύο ληστείες σε βενζινάδικο που δούλευε

46χρονος πίσω από δύο ληστείες σε βενζινάδικο. Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές.

Υπάλληλος βενζινάδικου κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε ένοπλη ληστεία στην επιχείρηση όπου εργαζόταν, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ φέρεται να εμπλέκεται ως ηθικός αυτουργός σε δεύτερη ληστεία που έγινε στο ίδιο πρατήριο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 46χρονο Έλληνα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι ληστείες, την εξιχνίαση των οποίων ανακοίνωσε η αστυνομία, έγιναν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2019, με συνολική λεία 760 ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση, ο 46χρονος κατήγγειλε στις τοπικές αστυνομικές Αρχές ότι είχε πέσει θύμα ληστείας από ένοπλο που του άρπαξε τις εισπράξεις, αλλά από την έρευνα της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης προέκυψε πως «είχε προηγηθεί συνεννόηση» με τον δράστη που αποτελούσε τον συνεργό του.

Κατόπιν σχεδιασμού του 46χρονου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ακολούθησε, έναν μήνα αργότερα, η δεύτερη ληστεία με φυσικό δράστη τον συνεργό του που υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησε άλλο υπάλληλο, αφαιρώντας τις εισπράξεις του πρατηρίου.

