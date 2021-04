Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Rapid test μέσα σε εκκλησία στην Μενεμένη (εικόνες)

Έμπρακτη συστράτευση της Εκκλησίας στον αγώνα για την αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας.

Σε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, που καταδεικνύει την έμπρακτη συμπαράσταση της Εκκλησίας στην πρόληψη και καταπολέμηση της πανδημίας, προχώρησε ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Μενεμένης.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8 Απριλίου ο Ιερός Ναός άνοιξε τις πύλες του σε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για τη διεξαγωγή μαζικών rapid test.

Η συγκεκριμένη δράση είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τον ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην πλατεία του Ιερού Ναού. Ωστόσο, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν εκείνες τις ώρες δυσχέραναν τη διεξαγωγή τους στον εξωτερικό χώρο. Έτσι, κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου του κλιμακίου του ΕΟΔΥ, ο προϊστάμενος του Ναού αρχιμ. Παντελεήμων Αναστασιάδης, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, επέτρεψε τη διεξαγωγή των rapid test εντός του Ναού, διευκολύνοντας έτσι τόσο το προσωπικό του ΕΟΔΥ όσο και τους πολίτες (253 τον αριθμό) οι οποίοι προσήλθαν για να δώσουν δείγμα.

Μετά το πέρας της όλης διαδικασίας ο Ναός απολυμάνθηκε από ειδικό συνεργείο.