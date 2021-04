Μαγνησία

Μακρινίτσα: Προπηλακίστηκε ο δράστης του διπλού φονικού (εικόνες)

Στα δικαστήρια ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία των δύο αδελφών στη Μακρυνίτσα. Τραγική φιγούρα η αρραβωνιαστικιά του θύματος.

Ρεπορτάζ: Πωλίνα Κολοκοτρώνη

Απολογείται στον ανακριτή ο 31χρονος φερόμενος ως δράστης της διπλής δολοφονίας των δύο αδελφών στη Μακρινίτσα.

Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας των δύο παιδιών που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους αποδοκίμασαν έντονα και επιχείρησαν να λιντσάρουν τον 31χρονο που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα.

«Φονιάς, φονιάς, σαπίστε τον», φώναξαν οι συγκεντρωμένοι και προσπάθησαν να πλησιάσουν τον δράστη, αλλά απωθήθηκαν από την ισχυρή αστυνομική δύναμη που βρισκόταν εκεί.

Τραγική φιγούρα η αρραβωνιαστικιά του 30χρονου θύματος που με δάκρυα στα μάτια περίμενε να δει τον άνθρωπο που διέλυσε τη ζωή της.

Κάτω από αυστηρά μέτρα της αστυνομίας οδηγήθηκε, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, στο δικαστικό Μέγαρο ο φερόμενος ως δράστης για να απολογηθεί

.

Ο κόσμος παραμένει έξω από τα δικαστήρια του Βόλου και αυτό που μένει τώρα είναι, να φανεί τι θα ισχυριστεί ο κατηγορούμενος, μετά το κενό μνήμης που επικαλέστηκε στην αρχική του κατάθεση.

Εικόνες: e-thessalia.gr

