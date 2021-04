Λέσβος

Λήμνος: Θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε κρεμασμένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και από ποιον εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας. Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί.

Θρίλερ στη Λήμνο με 47χρονο που βρέθηκε κρεμασμένος στην περιοχή Προπούλι. Ο άνδρας εντοπίστηκε από άτομο της οικογένειας του σε μάντρα που διατηρούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με το limnosreport.gr, ο 47χρόνος εργαζόταν στην Μύρινα σε πολύ γνωστό επαγγελματικό χώρο και η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Λήμνου.

Άμεσα κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν και πλέον διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Ιωάννης Αγγελικούσης



Δολοφονία Καραϊβάζ: Τον σκότωσαν με 10 σφαίρες



“Special Report”: ο Γιάννης Στουρνάρας και τα παιδιά στον καιρό της πανδημίας (εικόνες)