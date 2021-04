Ηράκλειο

Ηράκλειο: έκαναν διάρρηξη επί 4 ώρες σε περίπτερο! (βίντεο)

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες αφού λεηλάτησαν το περίπτερο, προσπάθησαν να πουλήσουν τα κλοπιμαία σε άλλα περίπτερα. Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο.

Εικόνα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης κατέγραψε τα ξημερώματα του Σαββάτου μία απίστευτη διάρρηξη σε περίπτερο στην Χερσόνησο Ηρακλείου, με πρωταγωνιστές δύο θρασύτατους άνδρες, οι οποίοι επί τέσσερις ώρες λεηλατούσαν ανενόχλητοι τους χώρους του περιπτέρου.

Οι δύο δράστες, αφού προηγουμένως είχαν φτάσει στον εξωτερικό χώρο για αρκετή ώρα, με λοστούς όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε η «ΚΡΗΤΗ TV», κατάφεραν να σπάσουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα να σύρουν το προστατευτικό και στη συνέχεια γκρέμισαν κυριολεκτικά τα πάντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έσπασαν το τζάμι από την πρόσοψη του περιπτέρου και από εκεί ο πιο ευέλικτος από τους δύο διαρρήκτες μπήκε από την θυρίδα που εξυπηρετεί ο περιπτεράς την πελατεία του, και άρχισε την «επιδρομή». Αφού πήρε τα ελάχιστα χρήματα από τις εισπράξεις που υπήρχαν μέσα στο συρτάρι, γέμιζε κουβάδες με τα καπνικά προϊόντα του περιπτέρου και τους έδινε στον συνεργό του, ενώ εκείνος απομάκρυνε από τον χώρο όλη αυτή την λεία.

Τέσσερις ολόκληρες ώρες κράτησε η «επιχείρηση» των διαρρηκτών, μέχρι να καταφέρουν να αποσπάσουν εκατοντάδες κουτιά από τα τσιγάρα και τα είδη καπνού, με αρκετά μεγάλη αξία, ενώ νωρίτερα είχαν φροντίσει να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό, να κόψουν το ρεύμα, ενώ πίστευαν ότι είχαν εξουδετερώσει και το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Χερσονήσου, κατάφεραν από τα ξημερώματα του Σαββάτου - ξεκίνησαν την προανάκριση - να εντοπίσουν τους δύο δράστες, ο ένας είναι κάτοικος της περιοχής και ο άλλος κάτοικος του Ηρακλείου. Ακολούθησαν τα ίχνη τους και έφτασαν μέχρι το Ηράκλειο εκεί που ο ένας από τους δράστες, που οδηγούσε και το αυτοκίνητο όταν διέφυγαν, πήγε σε περίπτερο και πούλησε τη λεία του σε άλλο περιπτερά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα κλοπιμαία και ειδοποίησαν τους έκπληκτους ιδιοκτήτες του περιπτέρου που «ρήμαξαν» οι δύο άνδρες, λέγοντάς τους ότι αφενός είχαν εξιχνιάσει τη διάρρηξη βρίσκοντας τους δράστες και αφετέρου ότι επιστρέφει στην κυριότητά τους όλο αυτό το εμπόρευμα.

