Θεσσαλονίκη: χειροπέδες σε δυο άντρες που έκλεβαν καταλύτες αυτοκινήτων

Είχαν προτίμηση σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε μεγάλα υπαίθρια πάρκινγκ.

Καταλύτες αυτοκινήτων κατηγορούνται ότι έκλεψαν δύο άνδρες, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με τη χρήση ανυψωτικών γρύλων και ειδικών τροχών αποκοπής οι δράστες (41 και 26 ετών) πραγματοποίησαν, τον περασμένο Φεβρουάριο και σε διάστημα τεσσάρων ημερών, τουλάχιστον δέκα κλοπές καταλυτών στη Θεσσαλονίκη.

Οι ίδιοι φαίνεται ότι επέλεγαν αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε μεγάλα υπαίθρια πάρκινγκ, ενώ στη υπόθεση εμπλέκεται και συνεργός τους, που όμως δεν κατέστη εφικτό να ταυτοποιηθεί.

