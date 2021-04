Ηράκλειο

Γονέας αρνητής των self test χτύπησε Διευθυντή Σχολείου

Γονεάς επιτέθηκε σε Διεθυντή Σχολείου και τον έστειλε στο Νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου του Ηρακλείου Κρήτης μετά από επίθεση που δέχτηκε από γονέα το πρωί της Πέμπτης.

Η ένταση στο Επαγγελματικό Λύκειο ξεκίνησε χθες Τετάρτη όταν στο χώρο του σχολείου βρέθηκαν ενήλικες εξωσχολικοί, προκάλεσαν φασαρία, εκτόξευσαν απειλές σε βάρος των καθηγητών και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Το θέμα όμως συνεχίστηκε και σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας γονέας που πήγε στο σχολείο, επιτέθηκε στον διευθυντή και έτσι εκείνος κατέληξε στο νοσοκομείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το θέμα έχει πάρει, πια, το δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Είναι εξοργιστικό αυτό το περιστατικό, ξεπερνάει κάθε όριο», σχολίαζε ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Γιάννης Καραγιαννίδης.

Παράλληλα, στο ίδιο σχολείο γονείς που αρνούνται να κάνουν self test τα παιδιά τους υπέβαλαν μήνυση.

