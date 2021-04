Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός έσβησε τη φωτιά από το πόδι διαδηλωτή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη

Αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία διαδηλωτή κατά την διάρκεια των επεισοδίων στην Θεσσαλονίκη.

Ενας διαδηλωτής τραυματίστηκε στο πόδι από βόμβα μολότοφ που πέταξαν άλλοι διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Θεολογικής Σχολής.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «μετά το πέρας της σημερινής πορείας στη Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκαν επεισόδια από 50 περίπου άτομα κατά αστυνομικών δυνάμεων με πέτρες και ρίψη μολότοφ.



Κατά τη διάρκεια σύλληψης ενός εκ των ατόμων αυτών, από ρίψη μολότοφ πήρε φωτιά το δεξί του πόδι. Οι άνδρες των ΜΑΤ τον βοήθησαν χρησιμοποιώντας αντιπυρική κουβέρτα και πυροσβεστήρα για να σβήσουν τη φωτιά.





Ο διαδηλωτής συνελήφθη διότι είχε ήδη προβεί σε ρίψη μολότοφ, οδηγήθηκε στον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε άλλη μολότοφ τύπου κόμπρα και ζευγάρι γάντια. Κατά τη σύλληψη υπέστη εγκαύματα στον αριστερό μηρό άνδρας των ΜΑΤ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.



Συνοδευτικά παρατίθεται απόσπασμα βίντεο από ανοικτή πηγή του διαδικτύου».

