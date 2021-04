Αχαΐα

Πάτρα: έκρηξη σε διαμέρισμα με έναν εγκαυματία

Ποια τα αίτια της έκρηξης, που είχαν ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να υποστεί σοβαρά εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Πανικός προκλήθηκε λίγο μετά τις 15.00 στην Πάτρα από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα, επί της οδού Αϊδινίου 6, στην Πλατεία Μαρούδα.

Η έκρηξη σημεώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, πιθανότατα από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Εντός της οικίας βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον εγκαυματία, με τους διασώστες να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες πριν τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο.

