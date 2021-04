Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αναβολή της δίκης για την μητέρα μαθητή - “αρνήτρια” των self tests

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο την άφησε την γυναίκα ελεύθερη.

Ελεύθερη αφέθηκε η 49χρονη που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων τάσσονταν κατά της διαδικασίας των τεστ ανίχνευσης κορονοϊού (self-test) σε μαθητές, προτρέποντας γονείς να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την κατηγορία της διέγερσης σε ανυπακοή, έκανε δεκτό το αίτημά της να αναβληθεί η δίκη λόγω απουσίας μάρτυρα αστυνομικού. Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για τη Μεγάλη Τρίτη (27/4) και ήρε την κράτησή της.

Η κατηγορούμενη, μητέρα του μαθητή στον οποίο δεν επιτράπηκε προ ημερών η είσοδος στο σχολείο επειδή δεν προσκόμισε βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self-test, συνελήφθη, κατ' εφαρμογή σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας που προβλέπει την αυτόφωρη διαδικασία και το σχηματισμό δικογραφίας, όταν διαπιστώνονται αναρτήσεις στο Διαδίκτυο με ανάλογο περιεχόμενο.

Η ίδια είχε προβεί και σε μήνυση εναντίον των εκπαιδευτικών που απαγόρευσαν την είσοδο του γιου της στο σχολείο, αλλά με εισαγγελική εντολή δεν ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία εναντίον τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμα

Γλυφάδα: Ηλικιωμένος έπεσε από τον 2ο όροφο εμπορικού κέντρου (αποκλειστικό βίντεο)

Νέα Ερυθραία: Καταδίωξη και πυροβολισμοί κατά αστυνομικών (βίντεο)