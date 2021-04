Εύβοια

Χαλκίδα: Άνδρας καταπλακώθηκε από τοίχο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα, ο οποίος καταπλακώθηκε από πτώση τοίχου, στην Χαλκίδα. Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε έχοντας της αισθήσεις του.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση έγινε σε ετοιμόρροπο σπίτι καθώς φαίνεται πως έπεσε ένα κομμάτι και καταπλάκωσε άστεγο, ο οποίος το χρησιμοποιούσε ως πρόχειρο κατάλυμα.



Πηγή: evima.gr

