Lockdown: Διαφημίζουν κορονοπάρτι με... αφίσες

Επίδειξη προκλητικής αδιαφορίας για τις υγεινομικές συνέπειες.

Σε ένα παράλληλο σύμπαν φαίνεται ότι κινούνται ορισμένοι στο Ηράκλειο Κρήτης, που όχι μόνον διοργανώνουν κορονοπάρτι το Σάββατο, αλλά το διαφημίζουν κιόλας.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, το πάρτι θα γίνει στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου, στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ οι διοργανωτές φρόντισαν να βγάλουν μέχρι και αφίσα.

Κι ενώ η πλειοψηφία των πολιτών τηρεί τα μέτρα και περιμένει την άρση του lockdown, μια μειοψηφία αδιαφορεί προκλητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε κορονοπάρτι, στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου. Σε αυτό μετείχαν άτομα νεαρής ηλικίας, φοιτητές, αλλά και άτομα εκτός πανεπιστημίου, που ξεφάντωσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πάρτι φέρεται ότι έγινε έξω από το αμφιθέατρο "Μαρία Μανασάκη".

