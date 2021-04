Χίος

Μεταναστευτικό - Χίος: χωρίς συμμετοχή η διαμαρτυρία για την δομή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελάχιστοι κάτοικοι του νησιού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Μείωση 95% στις ροές και 80% στους φιλοξενούμενους καταγράφεται στην “Μυροβόλο”.

«Αντικυβερνητική» διαδήλωση χωρίς την ανταπόκριση της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών, οργανώθηκε στην Χίο για το Μεταναστευτικό, με αιχμή την προτεινόμενη νέα δομή στο Θόλος.

Στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής αιρετών και κατοίκων του νησιού δεν υπήρξε μαζική συμμετοχή.

Οι διαμαρτυρόμενοι μάλιστα «απλώθηκαν», σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα κατά μήκος του λιμανιού της Χίου.

Στην πλειονότητα τους, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν κάτοικοι Συκιάδας και Λαγκάδας, δύο χωριών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου προτείνεται να δημιουργηθεί η νέα δομή. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, με τον Περιφερειάρχη επικεφαλής, ήταν πολιτικά στελέχη παρατάξεων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει «μέτωπο» με την Κυβέρνηση και διαρκή κόντρα με τον αρμόδιο Υπουργό, Νότη Μηταράκη.

Η μείωση κατά 95% των ροών στην Χίο από τα τουρκικά παράλια, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, καθώς και το γεγονός ότι ο πληθυσμός στην νέα δομή θα είναι μικρότερος από χίλια άτομα, ενώ μέχρι πρότινος στο νησί φιλοξενούνταν 6.000 άνθρωποι, φαίνεται ότι έπαιξαν τον ρόλο τους…

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές

Άγριο ξύλο μεταξύ χούλιγκαν - Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου